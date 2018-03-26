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Спасатели сообщили об угрозе обрушения ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Спасатели сообщили об угрозе обрушения ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове 

Деловая газета «Взгляд» 26 марта 2018
Угроза дальнейшего обрушения существует в горящем здании торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщил замглавы МЧС Владлен Аксенов.
«Межэтажные перекрытия проседают, существует вероятность их обрушения», — сказал он, передает ТАСС.
В свою очередь глава МЧС России Владимир Пучков еще раз подчеркнул, что спасатели работают в сложнейших условиях. «Это нулевая видимость, загазованность, неустойчивые конструкции. Мы шаг за шагом продвигаемся вперед, но меры безопасности — приоритет нашей работы», — сказал Пучков.
Тем временем глава Кемеровской области Аман Тулеев сообщил, что власти Кузбасса выделят по 1 млн рублей семье каждой жертвы пожара в кемеровском ТЦ.
«Мною принято решение: каждой семье, где есть погибший, к сожалению, по миллиону рублей. Если это два, не дай бог, то два миллиона рублей. Это решение, я вам уже докладываю, принято», — сказал Тулеев в ходе заседания оперативного штаба.
В воскресенье в Кемеровской области объявлен режим ЧС в связи с пожаром в ТРК «Зимняя вишня». Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. По последним данным, погибли 37 человек, в том числе 11-летняя родственница главы Кузбасса. Пропавшими без вести числятся 69 человек, в том числе 40 детей. Пострадали 42 человека.
Одной из возможных причин возгорания называется детская шалость с огнем. При этом ТРК «Зимняя вишня» не проверяли службы пожарного надзора, так как это объект малого бизнеса.
Пожарные сообщили, что им пришлось вскрывать двери эвакуационного выхода, ведущие на четвертый этаж. Кроме того, сообщалось, что двери в кинозалы горящего ТЦ оказались закрыты.
Президент Владимир Путин получил доклады главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Пучков по поручению главы государства уже вылетел в Кемерово.
В понедельник утром началось опознание тел погибших.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Число жертв пожара в Кемерове выросло до 12 человек Число погибших при пожаре в Кемерово возросло до 64 человек Площадь пожара в кемеровском ТЦ увеличилась до 1,5 тыс. квадратных метро
 Ещё 20 источников 
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