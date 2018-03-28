Ещё
Обнаружены тела всех погибших при пожаре в Кемерове — МЧС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Обнаружены тела всех погибших при пожаре в Кемерове — МЧС 

ТК «Звезда» 14 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Замминистра МЧС сообщил журналистам о ситуации на месте трагедии в данный момент.
Замглавы ведомства Владлен Аксенов заявил, что после завершения обследования сгоревшего здания были обнаружены тела 64 погибших, среди которых 41 ребенок.
«Всего погибло при этой чрезвычайной ситуации 64 человека. Других данных у нас нет. Всех людей мы знаем, без вести пропавших нет», — сказал Аксенов.
Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Очаг возгорания находился в зоне дестких игровых автоматов, неподалеку от залов кинотеатра. 28 марта объявлено днем траура в России. По всей стране будут приспущены государственные флаги, телеканалы откажутся от развлекательных программ и рекламы.
ТК «Звезда»: последние новости
Жертвами пожара в Кемерово стали 37 человек Число погибших при пожаре в Кемерово достигло 53 человек В Кемеровской области из-за пожара в ТЦ объявлен режим ЧС
 Ещё 43 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева373
Британия раскрыла место отравления Скрипалей134
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине596
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово333
Трагедию в Кемерово могли предотвратить135
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение