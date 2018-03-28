Обнаружены тела всех погибших при пожаре в Кемерове — МЧС

Замминистра МЧС сообщил журналистам о ситуации на месте трагедии в данный момент.

Замглавы ведомства Владлен Аксенов заявил, что после завершения обследования сгоревшего здания были обнаружены тела 64 погибших, среди которых 41 ребенок.

«Всего погибло при этой чрезвычайной ситуации 64 человека. Других данных у нас нет. Всех людей мы знаем, без вести пропавших нет», — сказал Аксенов.