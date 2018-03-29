Российский самолет наехал на сотрудника аэропорта в Лондоне 

Самолет авиакомпании «Россия» наехал на ногу сотрудника аэропорта Гатвик в Лондоне. Об этом сообщает Газета.ru.
Инцидент произошел накануне вечером. По официальной информации, сотрудник наземной службы лондонского аэропорта получил серьезную травму нижней конечности и был госпитализирован воздушным транспортом.
По словам очевидцев, следовавший в Санкт-Петербург российский самолет наехал на ногу человека во время взлета. В связи с этим происшествием воздушное судно было вынуждено задержаться на какое-то время в аэропорту Гатвик.