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Российский самолет наехал на сотрудника аэропорта в Лондоне
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Российский самолет наехал на сотрудника аэропорта в Лондоне 

ТВ Центр 42 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Самолет авиакомпании «Россия» наехал на ногу сотрудника аэропорта Гатвик в Лондоне. Об этом сообщает Газета.ru.
Инцидент произошел накануне вечером. По официальной информации, сотрудник наземной службы лондонского аэропорта получил серьезную травму нижней конечности и был госпитализирован воздушным транспортом.
По словам очевидцев, следовавший в Санкт-Петербург российский самолет наехал на ногу человека во время взлета. В связи с этим происшествием воздушное судно было вынуждено задержаться на какое-то время в аэропорту Гатвик.
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