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В МЧС сообщили о ликвидации пожара в автосалоне Петербурга
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В МЧС сообщили о ликвидации пожара в автосалоне Петербурга 

RT на русском 40 минут назад
В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщили о ликвидации пожара в автосалоне «Рольф» в Приморском районе города. «В 19:35 ликвидация пожара. На месте работала передвижная химико-радиологическая лаборатория. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению пожара были привлечены около 200 человек личного состава и более 40 единиц техники.
Ранее очевидец произошедшего Роман Останин рассказал телеканалу «360» подробности пожара в автосалоне.
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