В МЧС сообщили о ликвидации пожара в автосалоне Петербурга

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщили о ликвидации пожара в автосалоне «Рольф» в Приморском районе города. «В 19:35 ликвидация пожара. На месте работала передвижная химико-радиологическая лаборатория. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению пожара были привлечены около 200 человек личного состава и более 40 единиц техники.

Ранее очевидец произошедшего Роман Останин рассказал телеканалу «360» подробности пожара в автосалоне.