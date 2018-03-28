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Один человек погиб при обрушении крыши мясокомбината в Воронежской области
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Один человек погиб при обрушении крыши мясокомбината в Воронежской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: Новости Воронежа
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Один человек погиб в результате обрушения крыши на Сагуновском мясокомбинате в Воронежской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах области.
"Около 19:30 мск на территории мясокомбината в городе Красный Восход под тяжестью снега обрушилась часть кровли в одном из зданий", — сказал собеседник агентства.
Площадь обрушения составила 25 кв. м. «В результате ЧП погиб один человек», — сообщил собеседник агентства. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы области.
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