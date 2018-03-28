Один человек погиб при обрушении крыши мясокомбината в Воронежской области

МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. Один человек погиб в результате обрушения крыши на Сагуновском мясокомбинате в Воронежской области . Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах области.

"Около 19:30 мск на территории мясокомбината в городе Красный Восход под тяжестью снега обрушилась часть кровли в одном из зданий", — сказал собеседник агентства.

Площадь обрушения составила 25 кв. м. «В результате ЧП погиб один человек», — сообщил собеседник агентства. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы области.