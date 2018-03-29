Самолет с 38 пассажирами сел на одном двигателе в Якутске

Самолет Ан-24 с 38 пассажирами на борту, который летел по маршруту Ленск Якутск , совершил посадку в аэропорту Якутска. Об этом сообщается на сайте авиакомпании «Якутия». "При выполнении рейса 438 по маршруту Ленск — Якутск, экипаж воздушного судна АН-24 отключил левый двигатель вследствие интенсивного ухода масла… самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Якутска", — сообщается на сайте компании. В данный момент создана комиссия по расследованию инцидента. Ранее сообщалось, что самолет «Саратовских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Самаре