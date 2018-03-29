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Самолет с 38 пассажирами сел на одном двигателе в Якутске
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Самолет с 38 пассажирами сел на одном двигателе в Якутске 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Самолет Ан-24 с 38 пассажирами на борту, который летел по маршруту Ленск — Якутск, совершил посадку в аэропорту Якутска. Об этом сообщается на сайте авиакомпании «Якутия».
"При выполнении рейса 438 по маршруту Ленск — Якутск, экипаж воздушного судна АН-24 отключил левый двигатель вследствие интенсивного ухода масла… самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Якутска", — сообщается на сайте компании.
В данный момент создана комиссия по расследованию инцидента.
Ранее сообщалось, что самолет «Саратовских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Самаре.
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