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Самолёт с 38 пассажирами приземлился в аэропорту Якутска с выключенным двигателем
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Самолёт с 38 пассажирами приземлился в аэропорту Якутска с выключенным двигателем 

RT на русском 36 минут назад
Фото: 360tv.ru
Самолёт Ан-24 авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс из Ленска, приземлился в аэропорту Якутска с одним выключенным двигателем. Об этом сообщается на сайте авиакомпании. «27 марта при выполнении рейса 438 по маршруту Ленск — Якутск, экипаж воздушного судна Ан-24 отключил левый двигатель вследствие интенсивного ухода масла», — заявили в авиакомпании.
Отмечается, что самолёт благополучно совершил посадку. На борту воздушного судна находились 38 пассажиров и 180 кг багажа.
В авиакомпании добавили, что для расследования инцидента создана специальная комиссия.
Ранее kp.ru сообщало, что самолёт Як-42 «Саратовских авиалиний» вынужденно сел в аэропорту Самары.
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