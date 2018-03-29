Самолёт с 38 пассажирами приземлился в аэропорту Якутска с выключенным двигателем

Самолёт Ан-24 авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс из Ленска , приземлился в аэропорту Якутска с одним выключенным двигателем. Об этом сообщается на сайте авиакомпании. «27 марта при выполнении рейса 438 по маршруту Ленск — Якутск, экипаж воздушного судна Ан-24 отключил левый двигатель вследствие интенсивного ухода масла», — заявили в авиакомпании. Отмечается, что самолёт благополучно совершил посадку. На борту воздушного судна находились 38 пассажиров и 180 кг багажа. В авиакомпании добавили, что для расследования инцидента создана специальная комиссия. Ранее kp.ru сообщало, что самолёт Як-42 «Саратовских авиалиний» вынужденно сел в аэропорту Самары