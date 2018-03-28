В многоквартирном доме в Санкт-Петербурге возникло возгорание

Пожарные борются с огнем в 23-этажном многоквартирном доме в Санкт-Петербурге , расположенном по адресу: Коломяжский проспект, дом 15, корпус 2, сообщает городское отделение МЧС

В сообщении уточняется, что произошло возгорание электрощитовой жилого дома.

«Из-за угрозы распространения огня в 16:35 ранг пожара повышен до №2. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 9 единиц техники и 44 человека личного состава», — следует из сообщения.