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В многоквартирном доме в Санкт-Петербурге возникло возгорание
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В многоквартирном доме в Санкт-Петербурге возникло возгорание 

Rambler News Service 1 час назад
Пожарные борются с огнем в 23-этажном многоквартирном доме в Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: Коломяжский проспект, дом 15, корпус 2, сообщает городское отделение МЧС.
В сообщении уточняется, что произошло возгорание электрощитовой жилого дома.
«Из-за угрозы распространения огня в 16:35 ранг пожара повышен до №2. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 9 единиц техники и 44 человека личного состава», — следует из сообщения.
Ранее в МЧС сообщили о возгорании на складе запасных частей на площади 500 кв. метров автоцентра Hyundai в Приморском районе Санкт-Петербурга. В ликвидации пожара задействованы более 100 человек и 24 единицы спецтехники.
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