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В Петербурге в жилом доме произошел пожар
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В Петербурге в жилом доме произошел пожар 

РИА Новости 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Пожар произошел в жилом доме в Петербурге, ведется эвакуация жильцов, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС РФ.
"По предварительной информации, возгорание произошло в электрощитовой на уровне одного из верхних этажей дома на Коломяжском проспекте. Сейчас жильцов дома эвакуируют", — сказал собеседник агентства.
По данным ведомства, сообщение о пожаре по адресу Коломяжский проспект, дом 15, корпус 2 поступило в 16.18 мск. Произошло горение в электрощитовой 23-этажного жилого дома.
"Из-за угрозы распространения огня в 16.35 ранг пожара повышен до №2. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", — говорится в сообщении.
К ликвидации пожара от МЧС привлекли девять единиц техники и 44 человека личного состава, уточнили в ведомстве.
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