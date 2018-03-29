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Самолет авиакомпании «Россия» переехал ногу работнику лондонского аэропорта
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Самолет авиакомпании «Россия» переехал ногу работнику лондонского аэропорта 

Вести.Ru 48 минут назад
Фото: Русские Афины
В лондонском аэропорту Гатвик готовящийся к вылету самолет Airbus A319 авиакомпании «Россия» переехал ногу местному работнику.
"Пострадавший получил серьезную травму и был эвакуирован на вертолете в госпиталь", — сообщает издание Evening Standard.
Как мужчина оказался так близко к самолету, не уточняется. Однако газета отмечает, что сам лайнер после инцидента тоже оказался поврежден, в связи с чем его вылет был задержан.
По данным онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, самолет должен был прилететь в Санкт-Петербург 28 марта в 22:25, однако приземлился только в 14:02 29 марта.
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