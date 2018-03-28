В Курумоче совершил вынужденную посадку Як-42, у самолета отказал двигатель 

В среду, 28 марта, в 10:38 (09:38 мск), в международном аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку самолет Як-42 авиакомпании «Саратовские авиалинии», сообщает tass.ru со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
«Самолет совершал перелет из Саратова в Оренбург. Предварительная причина посадки — отказ второго двигателя», — рассказали в надзорном ведомстве.
На борту самолета находились только семь членов экипажа, никто не пострадал. В настоящее время проводятся ремонтные работы.
По факту экстренной посадки самолета Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку.