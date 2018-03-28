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В Самаре из-за отказа двигателя экстренно сел самолет Саратов — Оренбург
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Самаре из-за отказа двигателя экстренно сел самолет Саратов — Оренбург 

63.ru 45 минут назад
В среду, 28 марта, в аэропорту Курумоч совершил экстренную посадку самолет Як-42. У него отказал второй двигатель.
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