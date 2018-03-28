Ещё
В Самаре из-за отказа двигателя экстренно сел самолет Саратов — Оренбург
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
Выборы 2018
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
В Самаре из-за отказа двигателя экстренно сел самолет Саратов — Оренбург
63.ru
45 минут назад
Комментарии
В среду, 28 марта, в аэропорту Курумоч совершил экстренную посадку самолет Як-42. У него отказал второй двигатель.
63.ru: последние новости
МЧС проверит безопасность торговых центров Самарской области из-за ЧП в Кемерово
Жителей Самарской области призвали бойкотировать ТЦ из-за трагедии в Кемерово
В Самарской области эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 60%
Ещё 1 источник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев обратился к жителям Кузбасса
323
Умер Олег Анофриев
46
Первая отставка произошла в Кемерово
460
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово
138
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев
175
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире
Другое
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
03:02
Умер Олег Анофриев
Шоу-бизнес
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия
Оружие
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары
Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире
Конфликты
03:52
Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней
Шоу-бизнес
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Новости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение