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Самолет рейса Саратов — Оренбург экстренно приземлился в Самаре
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Самолет рейса Саратов — Оренбург экстренно приземлился в Самаре 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
28 марта в 9.38 мск самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» рейса Саратов — Оренбург совершил экстренную посадку в аэропорту «Курумоч» в Самаре, сообщается на сайте компании.
На борту воздушного судна сработала предупреждающая сигнализация правого двигателя. Командир воздушного судна принял решение провести посадку на ближайшем аэродроме в Самаре.
На борту находились только 7 членов экипажа. Посадка прошла благополучно при работающих двигателях. Куйбышевской транспортной прокуратурой по факту случившегося организована проверка.
Напомним, самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», совершавший рейс Москва — Орск, потерпел крушение в Подмосковье 11 февраля. В результате катастрофы погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
С 4 апреля рейсы Москва — Орск будет выполнять компания «Нордавиа».
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