Самолет рейса Саратов — Оренбург экстренно приземлился в Самаре

28 марта в 9.38 мск самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» рейса Саратов Оренбург совершил экстренную посадку в аэропорту «Курумоч» в Самаре , сообщается на сайте компании.

На борту воздушного судна сработала предупреждающая сигнализация правого двигателя. Командир воздушного судна принял решение провести посадку на ближайшем аэродроме в Самаре.

На борту находились только 7 членов экипажа. Посадка прошла благополучно при работающих двигателях. Куйбышевской транспортной прокуратурой по факту случившегося организована проверка.

Напомним, самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», совершавший рейс Москва Орск , потерпел крушение в Подмосковье 11 февраля. В результате катастрофы погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

С 4 апреля рейсы Москва — Орск будет выполнять компания «Нордавиа».