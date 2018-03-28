28 марта в 9.38 мск самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» рейса Саратов — Оренбург совершил экстренную посадку в аэропорту «Курумоч» в Самаре, сообщается на сайте компании.
На борту воздушного судна сработала предупреждающая сигнализация правого двигателя. Командир воздушного судна принял решение провести посадку на ближайшем аэродроме в Самаре.
На борту находились только 7 членов экипажа. Посадка прошла благополучно при работающих двигателях. Куйбышевской транспортной прокуратурой по факту случившегося организована проверка.
Напомним, самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», совершавший рейс Москва — Орск, потерпел крушение в Подмосковье 11 февраля. В результате катастрофы погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
С 4 апреля рейсы Москва — Орск будет выполнять компания «Нордавиа».