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В Самаре самолет «Саратовских авиалиний» совершил вынужденную посадку
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В Самаре самолет «Саратовских авиалиний» совершил вынужденную посадку 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
САМАРА, 28 мар — РИА Новости. Самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» совершил вынужденную посадку в аэропорту «Курумоч» в Самаре, по предварительным данным, из-за отказа двигателя, сообщил в среду РИА Новости представитель Куйбышевской транспортной прокуратуры.
"Инцидент произошел 28 марта в 10.38 (9.38 мск). По предварительным данным, причиной вынужденной посадки стал отказ одного из двигателей", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на борту воздушного судна находились только члены экипажа. Прокуратурой организована проверка по факту случившегося. По информации Приволжской транспортной прокуратуры, самолет ЯК-42 совершал перелет из Саратова в Оренбург.
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