В Самаре самолет «Саратовских авиалиний» совершил вынужденную посадку

САМАРА , 28 мар — РИА Новости . Самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» совершил вынужденную посадку в аэропорту «Курумоч» в Самаре, по предварительным данным, из-за отказа двигателя, сообщил в среду РИА Новости представитель Куйбышевской транспортной прокуратуры.

"Инцидент произошел 28 марта в 10.38 (9.38 мск). По предварительным данным, причиной вынужденной посадки стал отказ одного из двигателей", — сказал собеседник агентства.