В этом году Башкирии угрожают ураганы и град

Башкирии в 2018 году ожидаются опасные погодные явления — шквалы, ураганы и град. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные центра «Антистихия».

Подмосковье и Крыму. Кроме республики, наиболее вероятны опасные метеорологические явления и связанные с ними ЧС в 30 регионах России , в том числе в Москве

Специалисты отмечают, что опасные погодные явления могут привести к обрыву линий электропередачи, повреждению зданий, повалу деревьев, подтоплениям, затруднениям в работе транспорта и дорожных служб, а также повреждению сельскохозяйственных культур.

В зонах потенциального удара стихии живут свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций может достигать полутора-двух процентов ВВП — от 675 до 900 миллиардов рублей.