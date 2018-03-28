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В этом году Башкирии угрожают ураганы и град
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В этом году Башкирии угрожают ураганы и град 

АиФ-Уфа 50 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
В Башкирии в 2018 году ожидаются опасные погодные явления — шквалы, ураганы и град. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные центра «Антистихия».
Кроме республики, наиболее вероятны опасные метеорологические явления и связанные с ними ЧС в 30 регионах России, в том числе в Москве, Подмосковье и Крыму.
Специалисты отмечают, что опасные погодные явления могут привести к обрыву линий электропередачи, повреждению зданий, повалу деревьев, подтоплениям, затруднениям в работе транспорта и дорожных служб, а также повреждению сельскохозяйственных культур.
В зонах потенциального удара стихии живут свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций может достигать полутора-двух процентов ВВП — от 675 до 900 миллиардов рублей.
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