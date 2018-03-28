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В крае открыта «горячая линия» по вопросам безопасности в ТРЦ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В крае открыта «горячая линия» по вопросам безопасности в ТРЦ 

Макс Портал 3 часа назад
В Департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края начала работать «горячая линия» для обращений граждан.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, позвонив по номеру: 8 (861) 253-13-43, можно высказать свои претензии или нарекания на нарушения правил пожарной безопасности в местах массового пребывания людей, в том числе и в торгово-развлекательных центрах.
Полученная информация будет оперативно передана в соответствующие ведомства, которые займутся соответствующей проверкой ТРЦ или других присутственных мест.
Напомним, после потрясшей всю страну трагедии в Кемерове, где на пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека, в том числе 41 ребёнок, во всех регионах России, в том числе и в Краснодарском крае, проходят проверки и учения по противопожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах.
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