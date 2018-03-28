В пяти регионах Сибири и Юга России подтопило более 1,3 тысячи домов

"В результате резкого повышения температуры и обильного снеготаяния в республиках Тува, Алтай и Хакасия, Алтайском крае остаются подтопленными 1366 жилых домов и 3860 приусадебных участков, в Ростовской области остаются подтопленными четыре низководных моста", — говорится в сообщении.

Наиболее проблемной остается обстановка в Алтайском крае, где в 69 населенных пунктах подтоплены 1224 жилых дома. Из них отселены свыше 1,5 тысячи человек, более 300 из них находятся в пунктах временного размещения. В Туве в зоне подтопления оказался один населенный пункт, вода затронула 142 жилых дома. Оттуда эвакуирован 371 человек.

Как сообщает ведомство, весеннее половодье развивается в соответствии с прогнозом. В течение суток спасатели выполнили четыре подрыва льда, расчистили 1,3 километра русел рек. Для мониторинга паводковой обстановки привлекаются беспилотники и вертолет Ми-8.