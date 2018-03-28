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В пяти регионах Сибири и Юга России подтопило более 1,3 тысячи домов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В пяти регионах Сибири и Юга России подтопило более 1,3 тысячи домов 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Более 1,3 тысячи жилых домов и почти 4 тысячи приусадебных участков подтоплены на Алтае, в Хакасии и Туве из-за подъема уровня рек и активного таяния снега, сообщает в среду МЧС России.
"В результате резкого повышения температуры и обильного снеготаяния в республиках Тува, Алтай и Хакасия, Алтайском крае остаются подтопленными 1366 жилых домов и 3860 приусадебных участков, в Ростовской области остаются подтопленными четыре низководных моста", — говорится в сообщении.
Наиболее проблемной остается обстановка в Алтайском крае, где в 69 населенных пунктах подтоплены 1224 жилых дома. Из них отселены свыше 1,5 тысячи человек, более 300 из них находятся в пунктах временного размещения. В Туве в зоне подтопления оказался один населенный пункт, вода затронула 142 жилых дома. Оттуда эвакуирован 371 человек.
Как сообщает ведомство, весеннее половодье развивается в соответствии с прогнозом. В течение суток спасатели выполнили четыре подрыва льда, расчистили 1,3 километра русел рек. Для мониторинга паводковой обстановки привлекаются беспилотники и вертолет Ми-8.
По прогнозу Росгидромета и Центра «Антистихия», в четверг погода в Алтайском крае не осложнит обстановку с паводками. Всего к работам в регионе привлечена группировка сил и средств в количестве 1472 человека и 438 единиц техники, из них 32 плавсредства.
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