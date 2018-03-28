Четыре низководных моста подтопило в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 марта. / ТАСС /. В Мартыновском и Дубовском районах Ростовской области подтопило четыре низководных моста, движение проходит по объездной дороге, угроз для жизни людей нет. Об этом сообщил в среду ТАСС заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Игорь Грамматин.

"Остается в Дубовском и Мартыновском районах четыре хутора — четыре низководных моста подтоплены. Жизнедеятельность населения не нарушена, имеются обходные пути. Есть тенденция на снижение воды по четырем мостам", — пояснил он.