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Четыре низководных моста подтопило в Ростовской области
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Четыре низководных моста подтопило в Ростовской области 

ТАСС 2 часа назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 марта. /ТАСС/. В Мартыновском и Дубовском районах Ростовской области подтопило четыре низководных моста, движение проходит по объездной дороге, угроз для жизни людей нет. Об этом сообщил в среду ТАСС заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Игорь Грамматин.
"Остается в Дубовском и Мартыновском районах четыре хутора — четыре низководных моста подтоплены. Жизнедеятельность населения не нарушена, имеются обходные пути. Есть тенденция на снижение воды по четырем мостам", — пояснил он.
По его словам, ранее также был подтоплен мост в Миллеровском районе, но вода ушла, и мост открыт для движения. МЧС ведет работу с руководителями этих районов по контролю за ситуацией с подтопленными мостами.
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