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В Кемеровской области ввели режим ЧС из-за пожара торговом центре
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Кемеровской области ввели режим ЧС из-за пожара торговом центре 

АиФ Кузбасс 25 марта 2018
Фото: АиФ Кузбасс
Из-за пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемеровской области введён режим «чрезвычайной ситуации». Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
«Мы вводим режим чрезвычайной ситуации на территории Кемеровской области. Федеральным органам исполнительной власти организовать помощь и поддержку соответствующим службам», — сказал он на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Владимир Пучков сообщил, что поисково-спасательная операция и тушение пожара в торговом центре продолжаются. Рассматривается возможность применения робототехнических комплексов.
«Обращаю внимание на четкое взаимодействие всех служб. Есть риски взрывов и другие опасности», — отметил министр.
Владимир Пучков также рассказал об оказании адресной помощи пострадавшим.
В это время вертолёт Ми-8 и транспортный самолёт Ил-76 готовятся вылететь из Красноярска в Кемерово, где уже более четырёх часов не могут потушить пожар в торгово-развлекательном центре.
В Кемерово также выезжают оперативная группа, служба психологической помощи и 40 спасателей Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России.
«Очень сложный пожар, большая площадь и, конечно, много вопросов к организации безопасной работы торгового центра. Нужно тщательно разобраться в причинах и понять, кем допущены нарушения, которые привели к такому тяжёлому результату. Многоэтажный торгово-развлекательный центр в разгар выходного был полон народу. Никто на самом деле точно не знает, сколько человек там находилось в момент возгорания. Это существенно осложнило работу пожарных — где искать людей, сколько их? Ситуацию усугубляет сильная задымлённость», — заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС России генерал-майор Александр Еремеев.
Командировочные спасатели помогут кемеровским коллегам разбирать завалы, чтобы избежать новых возгораний.
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