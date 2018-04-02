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В Хакасии ликвидируют последствия паводков
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В Хакасии ликвидируют последствия паводков 

Мир24 18 минут назад
Фото: Мир24
В Хакасии все силы экстренных служб брошены на ликвидацию последствий паводка: в регионе подморозило, и ситуация с половодьем стабилизировалась, передает телеканал «МИР 24».
На подтопленных участках ведется откачка воды, прочищают ливневую канализацию, отсыпают защитные насыпи и укрепляют дамбы.
Всего в регионе во время половодья пострадали больше двух десятков населенных пунктов. Подтоплено 150 участков. Движение на закрытых ранее трассах восстановлено.
Спасатели не исключают, что с приходом тепла и обильным таянием снега ситуация с паводками в Хакасии вновь может ухудшиться.
Напомним, с 28 марта в республике действует режим чрезвычайной ситуации.
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