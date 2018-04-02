В Хакасии ликвидируют последствия паводков

Хакасии все силы экстренных служб брошены на ликвидацию последствий паводка: в регионе подморозило, и ситуация с половодьем стабилизировалась, передает телеканал «МИР 24».

На подтопленных участках ведется откачка воды, прочищают ливневую канализацию, отсыпают защитные насыпи и укрепляют дамбы.

Всего в регионе во время половодья пострадали больше двух десятков населенных пунктов. Подтоплено 150 участков. Движение на закрытых ранее трассах восстановлено.

Спасатели не исключают, что с приходом тепла и обильным таянием снега ситуация с паводками в Хакасии вновь может ухудшиться.

Напомним, с 28 марта в республике действует режим чрезвычайной ситуации.

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