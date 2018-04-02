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В Бейском районе Хакасии сильный снегопад ухудшил паводковую ситуацию
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В Бейском районе Хакасии сильный снегопад ухудшил паводковую ситуацию 

Авторадио 1 час назад
Фото: Мир24
Экстренные службы сразу в нескольких регионах России приведены в состояние повышенной готовности из-за сложной паводковой ситуации. В Тыве, Алтайском крае и Иркутской области подтоплены жилые дома и приусадебные участки. В Хакасии, где режим ЧС действует уже почти неделю, наиболее сложная обстановка в Бейском районе. Там пришлось восстанавливать комплекс каналов, в которых не было необходимости несколько десятилетий. Спасатели и коммунальщики возводят дамбы и укрепляют береговую линию. Работу осложнил сильный снегопад, который обрушился на регион в выходные. Местами высота покрова достигла 40 сантиметров. Похожая ситуация и в Алтайском крае.
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 Ещё 19 источников 
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