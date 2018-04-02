В Бейском районе Хакасии сильный снегопад ухудшил паводковую ситуацию 

Экстренные службы сразу в нескольких регионах России приведены в состояние повышенной готовности из-за сложной паводковой ситуации. В Тыве, Алтайском крае и Иркутской области подтоплены жилые дома и приусадебные участки. В Хакасии, где режим ЧС действует уже почти неделю, наиболее сложная обстановка в Бейском районе. Там пришлось восстанавливать комплекс каналов, в которых не было необходимости несколько десятилетий. Спасатели и коммунальщики возводят дамбы и укрепляют береговую линию. Работу осложнил сильный снегопад, который обрушился на регион в выходные. Местами высота покрова достигла 40 сантиметров. Похожая ситуация и в Алтайском крае.