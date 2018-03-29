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Паводки-2018: как регионы спасаются от большой воды
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Паводки-2018: как регионы спасаются от большой воды 

Мир24 29 марта 2018
Фото: otr-online.ru
Наступающая весна принесла в ряд российских регионов, а также соседние государства сильные паводки. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, но избежать разрушений и, к сожалению, жертв удается не всегда. Подробнее об областях, которые страдают от сезонных наводнений — в материале «МИР 24».
Алтай
В конце первого весеннего месяца стихия обрушилась на Алтайский край. 28 марта в регионе объявили режим ЧС. По последним данным, подтоплены свыше четырех тысяч приусадебных участков и 1012 жилых домов, эвакуировано 1682 человека.
В ряде населенных пунктов затопление оказалось более сильным, чем в 2014 году, когда произошло крупнейшее за последние полвека наводнение. Так, некоторых жителей пришлось эвакуировать с крыш домов. Для пропуска паводка в некоторых районах проводятся взрывные работы.
Специалисты утверждают, что ситуация нормализуется не ранее чем через неделю. Паводки спровоцированы обильными дождями и интенсивным таянием снежного покрова. В четверг, 29 марта, стало известно о гибели двух человек.
Хакасия
В Хакасии также введен режим чрезвычайной ситуации. Подтопления фиксируются в Абазе и Алтайском, Аскизском, Бейском, Усть-Абаканском и Ширинском районах. Откачка воды производится при помощи специальной техники, также проводятся работы по укреплению дамб и отсыпке грунта, сообщают местные СМИ.
Паводок в Туве начался в субботу, 24 марта. Из-за резкого потепления начал активно таять снег. В зоне бедствия оказались 250 домов, население эвакуировали и перевезли в пункты временного размещения. Свыше ста человек пережидали бедствие в ПВР, многие отправились к родственникам и друзьям. В последние дни вода пошла на убыль, и люди начали возвращаться в свои дома.
Казахстан
Иртыш вышел из берегов — уровень воды в реке превысил критическую отметку. Подтопило около 200 домов в Восточном Казахстане. В одном из районов города Семей пришлось провести эвакуацию жителей. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, что серьезно ухудшит обстановку.
«В некоторых районах вода начинает идти на спад. В частности, на территории Шемонаихинского района уменьшается приток, и высвобождаются от паводков жилые строения и надворные участки. В Глубоковском районе обстановка остается напряженной», — отметил заместитель министра внутренних дел Казахстана Юрий Ильин.
К паводкам готовятся на всей территории России. Так, в Сибири специалисты прогнозируют возможные бедствия из-за глубокого промерзания почвы, которая будет не в состоянии впитать талую воду. Чрезвычайные службы переходят на усиленный режим работы.
О готовности к весеннему паводку отчитались и коммунальные службы Москвы — отремонтированы трубопроводы, с берегов рек убран мусор, организован постоянный мониторинг мест возможного подтопления.
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