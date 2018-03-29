Паводки-2018: как регионы спасаются от большой воды

Наступающая весна принесла в ряд российских регионов, а также соседние государства сильные паводки. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, но избежать разрушений и, к сожалению, жертв удается не всегда. Подробнее об областях, которые страдают от сезонных наводнений — в материале «МИР 24».

В конце первого весеннего месяца стихия обрушилась на Алтайский край . 28 марта в регионе объявили режим ЧС. По последним данным, подтоплены свыше четырех тысяч приусадебных участков и 1012 жилых домов, эвакуировано 1682 человека.

В ряде населенных пунктов затопление оказалось более сильным, чем в 2014 году, когда произошло крупнейшее за последние полвека наводнение. Так, некоторых жителей пришлось эвакуировать с крыш домов. Для пропуска паводка в некоторых районах проводятся взрывные работы.

Специалисты утверждают, что ситуация нормализуется не ранее чем через неделю. Паводки спровоцированы обильными дождями и интенсивным таянием снежного покрова. В четверг, 29 марта, стало известно о гибели двух человек.

В Хакасии также введен режим чрезвычайной ситуации. Подтопления фиксируются в Абазе и Алтайском, Аскизском, Бейском, Усть-Абаканском и Ширинском районах. Откачка воды производится при помощи специальной техники, также проводятся работы по укреплению дамб и отсыпке грунта, сообщают местные СМИ.

Паводок в Туве начался в субботу, 24 марта. Из-за резкого потепления начал активно таять снег. В зоне бедствия оказались 250 домов, население эвакуировали и перевезли в пункты временного размещения. Свыше ста человек пережидали бедствие в ПВР, многие отправились к родственникам и друзьям. В последние дни вода пошла на убыль, и люди начали возвращаться в свои дома.

Иртыш вышел из берегов — уровень воды в реке превысил критическую отметку. Подтопило около 200 домов в Восточном Казахстане. В одном из районов города Семей пришлось провести эвакуацию жителей. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, что серьезно ухудшит обстановку.

«В некоторых районах вода начинает идти на спад. В частности, на территории Шемонаихинского района уменьшается приток, и высвобождаются от паводков жилые строения и надворные участки. В Глубоковском районе обстановка остается напряженной», — отметил заместитель министра внутренних дел Казахстана Юрий Ильин

К паводкам готовятся на всей территории России . Так, в Сибири специалисты прогнозируют возможные бедствия из-за глубокого промерзания почвы, которая будет не в состоянии впитать талую воду. Чрезвычайные службы переходят на усиленный режим работы.