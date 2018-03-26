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В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове после пожара рухнула крыша
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове после пожара рухнула крыша 

ТВ Центр 26 марта 2018
Фото: ТВ Центр
В Кемерове после пожара обрушились кровля и перекрытия торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Это произошло почти по всей площади возгорания в здании, на 1,5 тысячи квадратных метров, передает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС России.
Между тем, стало известно, что девять пострадавших при пожаре в торговом центре находятся в токсикологических отделениях с отравлением угарным газом. Их состояние оценивается врачами как удовлетворительное.
По словам главы Минздрава России Вероники Скворцовой, в связи с трагедией в Кемерове всего за помощью к врачам обратилось более 40 пострадавших. Большинству из них потребовалась амбулаторная или краткая стационарная помощь. Сейчас в больницах находится 11 человек.
Ранее стало известно, что число погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове возросло до 53 человек.
Пожар в ТЦ произошел днем, 25 марта. Возгорание началось в детской комнате здания. Среди погибших множество несовершеннолетних.
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