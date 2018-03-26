В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове после пожара рухнула крыша

Кемерове после пожара обрушились кровля и перекрытия торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Это произошло почти по всей площади возгорания в здании, на 1,5 тысячи квадратных метров, передает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС России

Между тем, стало известно, что девять пострадавших при пожаре в торговом центре находятся в токсикологических отделениях с отравлением угарным газом. Их состояние оценивается врачами как удовлетворительное.

По словам главы Минздрава России Вероники Скворцовой, в связи с трагедией в Кемерове всего за помощью к врачам обратилось более 40 пострадавших. Большинству из них потребовалась амбулаторная или краткая стационарная помощь. Сейчас в больницах находится 11 человек.

Ранее стало известно, что число погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове возросло до 53 человек.

Пожар в ТЦ произошел днем, 25 марта. Возгорание началось в детской комнате здания. Среди погибших множество несовершеннолетних.