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Китайская станция «Тяньгун» сгорела в атмосфере над Тихим океаном
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Китайская станция «Тяньгун» сгорела в атмосфере над Тихим океаном 

ТАСС 38 минут назад
Фото: ТАСС
ПЕКИН, 2 апреля. /ТАСС/. Китайская космическая станция «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере над южной частью Тихого океана. Об этом сообщил Центр управления пилотируемыми полетами Китая (CMSA).
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