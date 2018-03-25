Пожар в ТЦ в Кемерове локализован на площади 1,6 тыс. квадратных метров

Там отметили, что площадь обрушения межэтажных перекрытий и кровли составила 1200 квадратных метров.

Между тем следствие установило основного владельца здания, а также допросило первых свидетелей и потерпевших. В СКР прорабатывают все возможные версии причин пожара, а также проверяют информацию о 35 пропавших во время ЧП.

По последним данным, в результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», погибли пять человек, около 30 обратились за медицинской помощью. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.