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Пожар в ТЦ в Кемерове локализован на площади 1,6 тыс. квадратных метров
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пожар в ТЦ в Кемерове локализован на площади 1,6 тыс. квадратных метров 

Говорит Москва 25 марта 2018
Там отметили, что площадь обрушения межэтажных перекрытий и кровли составила 1200 квадратных метров.
Между тем следствие установило основного владельца здания, а также допросило первых свидетелей и потерпевших. В СКР прорабатывают все возможные версии причин пожара, а также проверяют информацию о 35 пропавших во время ЧП.
По последним данным, в результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», погибли пять человек, около 30 обратились за медицинской помощью. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Говорит Москва: последние новости
Минздрав: для опознания погибших в Кемерове потребуется генетическая экспертиза Работы на месте пожара в Кемерове осложняет сильная загазованность Площадь пожара в торговом центре в Кемерове достигла 1500 квадратных метров
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