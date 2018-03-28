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Дороги в аэропорт Норильска открыты для движения транспорта
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Дороги в аэропорт Норильска открыты для движения транспорта 

ТАСС 42 минуты назад
ТАСС, 28 марта. Дороги из Норильска и Дудинки в аэропорт Алыкель, основную воздушную гавань севера Красноярского края, закрытые из-за метели во вторник, открыты для движения транспорта. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МЧС по краю.
Во вторник из-за сильной метели было закрыто движение легкового транспорта из Норильска в аэропорт и всего транспорта из Дудинки.
"Дорога открыта Дудинка — Алыкель — Норильск для всех видов транспорта Аэропорт Алыкель работает в штатном режиме", — сообщили в МЧС.
Аэропорт Алыкель — расположен примерно в 40 километрах от Норильска и Дудинки, через него осуществляется связь севера Красноярского края, где живут около 200 тыс. человек, с большой землей.
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