Дороги в аэропорт Норильска открыты для движения транспорта

Во вторник из-за сильной метели было закрыто движение легкового транспорта из Норильска в аэропорт и всего транспорта из Дудинки.

"Дорога открыта Дудинка — Алыкель — Норильск для всех видов транспорта Аэропорт Алыкель работает в штатном режиме", — сообщили в МЧС.

Аэропорт Алыкель — расположен примерно в 40 километрах от Норильска и Дудинки, через него осуществляется связь севера Красноярского края, где живут около 200 тыс. человек, с большой землей.