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В МЧС сообщили об обнаружении тел всех погибших при пожаре в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В МЧС сообщили об обнаружении тел всех погибших при пожаре в Кемерове 

Rambler News Service 15 часов назад
Фото: Газета.Ru
Сотрудники МЧС обнаружили тела всех погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерово, пропавших без вести нет, передает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МЧС Владлена Аксенова.
«Всего погибло при этой чрезвычайной ситуации 64 человека. Других данных у нас нет. Всех людей мы знаем. Без вести пропавших нет», — приводит агентство слова Аксенова.
Он также подтвердил, что в результате пожара погиб 41 ребенок.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В связи с трагедией 28 марта объявлен днем траура в России.
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