В МЧС сообщили об обнаружении тел всех погибших при пожаре в Кемерове

«Всего погибло при этой чрезвычайной ситуации 64 человека. Других данных у нас нет. Всех людей мы знаем. Без вести пропавших нет», — приводит агентство слова Аксенова.

Он также подтвердил, что в результате пожара погиб 41 ребенок.