Пожар в торговом центре в Кемерове локализован

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

Обрушения межэтажных перекрытий и кровли произошли на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

На данный момент известно о пяти погибших: трех женщинах, одном ребенке и одном мужчине. Судьба 17 человек остается неизвестной.

Причиной пожара могла стать детская шалость с огнем. Эта версия рассматривается наравне с остальными.