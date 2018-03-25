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Пожар в торговом центре в Кемерове локализован
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пожар в торговом центре в Кемерове локализован 

Москва24 25 марта 2018
Фото: Москва24
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.
Обрушения межэтажных перекрытий и кровли произошли на площади 1,2 тысячи квадратных метров.
На данный момент известно о пяти погибших: трех женщинах, одном ребенке и одном мужчине. Судьба 17 человек остается неизвестной.
Причиной пожара могла стать детская шалость с огнем. Эта версия рассматривается наравне с остальными.
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