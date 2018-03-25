Глава МЧС вылетел в Кемерово

«Министр Владимир Пучков вылетел в Кемерово вместе с оперативной группой и спасателями отряда «Центроспас», которыми будет усилена группировка на месте чрезвычайной ситуации», — сообщили в ведомстве, передает ТАСС

Там отметили, что министр сразу отправится на место пожара, где изучит обстановку и проведет совещание, на котором будут выработаны дополнительные меры по ликвидации последствий пожара и оказанию помощи пострадавшим.

Транспортный самолет Ил-76 МЧС России также вылетел из Красноярска в Кемерово для работы на месте пожара в ТЦ «Зимняя вишня», передает РИА «Новости»

«Ил-76 МЧС России с отрядом спасателей, психологами и опергруппой на борту вылетел из красноярского аэропорта в Кемерово. По прибытии специалисты незамедлительно приступят к ликвидации последствий крупного пожара, обеспечив тем самым круглосуточный режим работы. Группировка Сибирского регионального центра МЧС России обеспечена необходимым оборудованием и оснащением, что позволяет спасателям работать автономно и эффективно — аварийно-спасательное оборудование, световые башни, беспилотные летательные аппараты, снаряжение, имущество», — говорится в сообщении.

На ликвидацию последствий пожара в торговом центре потребуется не менее суток. Работы на месте чрезвычайной ситуации организованы в круглосуточном режиме. В ожидании дополнительного указания пребывают и аэромобильные группировки МЧС России ближайших сибирских регионов. Порядка 150 пожарных-спасателей находятся в двухчасовой готовности к отправке в Кемеровскую область

Сообщается, что в тушении пожара задействован практически весь кемеровский пожарно-спасательный гарнизон МЧС России, а также горноспасатели МЧС России. Введены в строй все резервные противопожарные силы и техника.

Работы по тушению пожара и поисково-спасательная операция будут продолжаться всю ночь. «Работы продолжаем, устанавливаем световые столбы для проведения разбора завалов. В здании рухнули перекрытия, шаг за шагом продвигаемся вперёд, разбирая завалы», — заявил Пучков.

В Кемеровской области объявлен режим ЧС в связи с пожаром в ТРК «Зимняя вишня». Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы Погибли семь человек, 32 человека пострадали, из них 30 — госпитализированы. Еще 35 человек разыскивают, в том числе 16 детей. При этом, по словам властей, двери в кинозалы горящего ТЦ оказались закрыты.

Одной из возможных причин возгорания называется детская шалость с огнем.