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В Алтайском крае спасатели возводят дамбы и подрывают лед на реках, чтобы справиться с паводком
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Алтайском крае спасатели возводят дамбы и подрывают лед на реках, чтобы справиться с паводком 

Авторадио 4 часа назад
Фото: Алтайская правда
В Алтайском крае количество подтопленных домов из-за интенсивного таяния снега пока продолжает увеличиваться. Сейчас их уже более 1200. Подтоплено 3,5 тысячи приусадебных участков. Спасатели работают круглосуточно, вместе с жителями возводят дамбы, на реках взрывают лед. В пунктах временного размещения несколько сотен человек. В Хакасии ситуация с весенними паводками начала стабилизироваться. Самая сложная обстановка сложилась в Бейском районе. Там сейчас полным ходом идут работы по ликвидации последствий — откачивают воду и роют обводные каналы. А в Якутии спасатели готовы встретить паводки во всеоружии. Они провели учения по десантированию в сложных условиях. В городах и поселках подготовлено больше 260 пунктов временного размещения.
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