В Алтайском крае спасатели возводят дамбы и подрывают лед на реках, чтобы справиться с паводком 

В Алтайском крае количество подтопленных домов из-за интенсивного таяния снега пока продолжает увеличиваться. Сейчас их уже более 1200. Подтоплено 3,5 тысячи приусадебных участков. Спасатели работают круглосуточно, вместе с жителями возводят дамбы, на реках взрывают лед. В пунктах временного размещения несколько сотен человек. В Хакасии ситуация с весенними паводками начала стабилизироваться. Самая сложная обстановка сложилась в Бейском районе. Там сейчас полным ходом идут работы по ликвидации последствий — откачивают воду и роют обводные каналы. А в Якутии спасатели готовы встретить паводки во всеоружии. Они провели учения по десантированию в сложных условиях. В городах и поселках подготовлено больше 260 пунктов временного размещения.