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Паводок в Алтайском крае усиливается
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Паводок в Алтайском крае усиливается 

Авторадио 16 часов назад
Фото: Амител
В регионе уже затопило 55 деревень и сел, местами в них нет света. Эвакуированы более тысячи человек, под водой оказались 2 с половиной тысячи участков, более тысячи домов. Об этом сообщили в Сибирском региональном центре МЧС. Жители края публикуют в сети фото и видео полностью затопленных населенных пунктов, реки, вышедшие из берегов, и здания, наполовину скрывшиеся под водой. По данным МЧС, ситуация стабилизируется не ранее чем через 7-10 дней, пишет Лента.ру. В некоторых районах власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
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