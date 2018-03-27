Паводок в Алтайском крае усиливается 

В регионе уже затопило 55 деревень и сел, местами в них нет света. Эвакуированы более тысячи человек, под водой оказались 2 с половиной тысячи участков, более тысячи домов. Об этом сообщили в Сибирском региональном центре МЧС. Жители края публикуют в сети фото и видео полностью затопленных населенных пунктов, реки, вышедшие из берегов, и здания, наполовину скрывшиеся под водой. По данным МЧС, ситуация стабилизируется не ранее чем через 7-10 дней, пишет Лента.ру. В некоторых районах власти ввели режим чрезвычайной ситуации.