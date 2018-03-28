На Алтае паводок повредил 11 мостов

БАРНАУЛ , 28 марта. / ТАСС /. Паводковые воды повредили 11 мостов в Алтайском крае . В районы, где нарушены переправы, выехали специалисты, которые исследуют возможность их восстановления, сообщили в среду ТАСС в управлении автодорог региона «Алтайавтодор».

"Есть проблемы по 11 мостам — некоторые до сих пор скрыты водой, нужно понять, что с ними происходит, когда вода спадет. В районы выехали специалисты, техники — там, где ушла вода, к примеру, в Солонешенском районе, Чарышском, обследования начаты", — сказал собеседник агентства.

В администрации Алтайского края сообщили, что по поручению губернатора Александра Карлина в пострадавшие районы выехали дорожники, гидрологи, инженеры и проектировщики. Они работают в Солонешенском и Третьяковском районах — на месте будут приниматься решения о восстановлении мостов либо строительстве новых.

Ранее в Краснощековском районе удалось предотвратить разрушение дамбы возле села Новошипуново, ликвидировать угрозу полного затопления населенных пунктов Новошипуново, Маралиха, Усть-Козлуха. Возобновлено транспортное сообщение на подъезде к селу Алешиха, где талые воды повредили дорогу. В Чарышском районе произошло разрушение подходов к мосту через реку Сентелек, что привело к разрыву транспортного сообщения с селами Машенка и Аба с общим населением 101 человек — там восстановили дорожное сообщение после того, как вода спала.

Как сообщалось ранее, решение о незамедлительном начале работ по восстановлению полноценного транспортного сообщения губернатор региона принял 27 марта после облета районов, где сложилась самая сложная паводковая ситуация.