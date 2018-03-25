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Ученые определили, какие регионы пострадают летом от лесных пожаров
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Ученые определили, какие регионы пострадают летом от лесных пожаров 

Вечерняя Москва 25 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Как сообщил Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия» РИА Новости, жителям Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов России стоит в июле-августе приготовиться к задымлению от лесных пожаров. Ситуация с природными возгораниями с каждым годом ухудшается из-за изменения климата, констатируют эксперты. При этом 60% населения России живет на территории потенциально опасных объектов. — В период прохождения летних максимумов горимости (июль-август) существует риск ухудшения экологической обстановки и задымления населенных пунктов на территории Сибирского, Дальневосточного, Уральского федерального округа, — сообщается в официальном документе центра «Антистихия».
По данным Рослесхоза, в 2017 году больше всего от лесных пожаров пострадали Якутия, Иркутская область, Бурятия, Красноярский и Забайкальский края.
Вечерняя Москва: последние новости
В одном из столичных административных зданий УФСИН произошло задымление Сотрудники МЧС потушили возгорание, произошедшее в реабилитационном центре Подмосковья Опознаны 17 жертв трагедии в Кемерово
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