Ученые определили, какие регионы пострадают летом от лесных пожаров 

Как сообщил Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия» РИА Новости, жителям Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов России стоит в июле-августе приготовиться к задымлению от лесных пожаров. Ситуация с природными возгораниями с каждым годом ухудшается из-за изменения климата, констатируют эксперты. При этом 60% населения России живет на территории потенциально опасных объектов. — В период прохождения летних максимумов горимости (июль-август) существует риск ухудшения экологической обстановки и задымления населенных пунктов на территории Сибирского, Дальневосточного, Уральского федерального округа, — сообщается в официальном документе центра «Антистихия».
По данным Рослесхоза, в 2017 году больше всего от лесных пожаров пострадали Якутия, Иркутская область, Бурятия, Красноярский и Забайкальский края.