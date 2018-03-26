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В МЧС сообщили об обрушении кровли и перекрытий ТЦ в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В МЧС сообщили об обрушении кровли и перекрытий ТЦ в Кемерове 

RT на русском 26 марта 2018
Кровля и перекрытия торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове рухнули почти по всей площади пожара, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС России. «Произошёл пожар на площади 1,6 тысячи квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвёртым и третьим этажами на площади 1,5 тысячи квадратных метров», — сказали в ведомстве.
Ранее Следственный комитет подтвердил гибель 53 человек в результате пожара.
Пожар в четырёхэтажном ТЦ в Кемерове произошёл в воскресенье, 25 марта.
RT на русском: последние новости
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