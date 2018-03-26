В МЧС сообщили об обрушении кровли и перекрытий ТЦ в Кемерове

Кровля и перекрытия торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове рухнули почти по всей площади пожара, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС России . «Произошёл пожар на площади 1,6 тысячи квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвёртым и третьим этажами на площади 1,5 тысячи квадратных метров», — сказали в ведомстве. Ранее Следственный комитет подтвердил гибель 53 человек в результате пожара. Пожар в четырёхэтажном ТЦ в Кемерове произошёл в воскресенье, 25 марта.