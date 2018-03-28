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Аэропорт «Домодедово» работает штатно после задымления на борту самолета
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Аэропорт «Домодедово» работает штатно после задымления на борту самолета 

РИАМО 43 минуты назад
Фото: РИАМО
Столичный аэропорт «Домодедово» работает в обычном режиме после задымления на борту самолета, которое произошло накануне вечером, обе взлетные полосы открыты, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы аэропорта.
Ранее СМИ сообщили, что экипаж рейса авиакомпании «Глобус» GH-173 Москва — Новосибирск во время разгона по взлетно-посадочной полосе в аэропорту «Домодедово» прервал взлет из-за задымления в кабине пилотов. Пассажиры были экстренно эвакуированы из самолета по надувным трапам. По предварительным данным, причиной задымления послужило попадание влаги в систему кондиционирования.
«Службы аэропорта отработали в соответствии с регламентными процедурами. На данный момент обе взлетные полосы работают в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.
По данному факту Следственный комитет РФ начал проверку. Точная причина задымления устанавливается.
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