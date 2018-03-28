Аэропорт «Домодедово» работает штатно после задымления на борту самолета

Столичный аэропорт «Домодедово» работает в обычном режиме после задымления на борту самолета, которое произошло накануне вечером, обе взлетные полосы открыты, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы аэропорта.

Ранее СМИ сообщили, что экипаж рейса авиакомпании «Глобус» GH-173 Москва Новосибирск во время разгона по взлетно-посадочной полосе в аэропорту «Домодедово» прервал взлет из-за задымления в кабине пилотов. Пассажиры были экстренно эвакуированы из самолета по надувным трапам. По предварительным данным, причиной задымления послужило попадание влаги в систему кондиционирования.

«Службы аэропорта отработали в соответствии с регламентными процедурами. На данный момент обе взлетные полосы работают в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.