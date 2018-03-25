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Источник: площадь пожара в ТЦ в Кемерово выросла до 500 квадратных метров
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Источник: площадь пожара в ТЦ в Кемерово выросла до 500 квадратных метров 

РИА Новости 25 марта 2018
Фото: РИА Новости
Площадь пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово увеличилась до 500 кв м — источник
РИА Новости / Динамика дня
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