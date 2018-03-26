На месте пожара в Кемерово начали разбор завалов 

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Источник сообщил о продлении сроков расследования крушения Ту-154 в Сочи

В аэропорту Домодедово на борту одного из самолетов произошло задымление

Количество пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерово возросло до 45 человек