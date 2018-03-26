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На месте пожара в Кемерово начали разбор завалов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших
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На месте пожара в Кемерово начали разбор завалов
РИА Новости
26 марта 2018
Фото:
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РИА НОВОСТИ
. ОТДЕЛЬНЫЕ ОЧАГИ ТЛЕНИЯ ОСТАЮТСЯ НА МЕСТЕ ПОЖАРА В
КЕМЕРОВО
, НАЧАЛСЯ РАЗБОР ЗАВАЛОВ — ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ
За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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Источник сообщил о продлении сроков расследования крушения Ту-154 в Сочи
В аэропорту Домодедово на борту одного из самолетов произошло задымление
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерово возросло до 45 человек
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