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На месте пожара в Кемерово начали разбор завалов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На месте пожара в Кемерово начали разбор завалов 

РИА Новости 26 марта 2018
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ОТДЕЛЬНЫЕ ОЧАГИ ТЛЕНИЯ ОСТАЮТСЯ НА МЕСТЕ ПОЖАРА В КЕМЕРОВО, НАЧАЛСЯ РАЗБОР ЗАВАЛОВ — ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ
За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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Источник сообщил о продлении сроков расследования крушения Ту-154 в Сочи В аэропорту Домодедово на борту одного из самолетов произошло задымление Количество пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерово возросло до 45 человек
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