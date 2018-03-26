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Крыша ТЦ в Кемерово обрушилась на всей площади пожара
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Крыша ТЦ в Кемерово обрушилась на всей площади пожара 

ТК «Звезда» 26 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Страшная трагедия произошла в воскресенье, 25 марта. По данным СК РФ, число погибших при пожаре в настоящее время достигло 53 человек.
Почти на всей площади пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошло обрушение крыши. Об этом сообщили в МЧС РФ.
В ведомстве отметили, что площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров.
«Произошел пожар на площади 1,6 тысячи квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвертым и третьим этажами на площади 1,5 тысячи квадратных метров», — сообщили в ведомстве.
Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о количестве погибших на данный момент при пожаре в торговом центре в Кемерово. В настоящее время их число возросло до 53 человек.
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