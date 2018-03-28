Ещё
Жители Красноярского края чаще уезжают жить в Москву, Хакасию и Краснодар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Жители Красноярского края чаще уезжают жить в Москву, Хакасию и Краснодар 

АиФ Красноярск 36 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В 2017 году из Красноярского края уехали 124 тысячи человек, а прибыло в регион почти на тысячу больше, сообщает Красноярскстат.
В другие районы России уехали почти 43 тысячи жителей края. Из них большинство переехали жить в Хакасию — свыше шести тысяч, москвичами стали 4,4 тысячи человек, в Иркутск уехали — 3,1 тысяча, в Краснодар — три тысячи, в Санкт-Петербург — 2,5 тысячи. К нас же чаще всего едут также из Хакасии — 5,7 тысяч, Иркутска -,4,4 тысячи и Москвы и Московской области — 2,2 тысячи, а также 5,4 тысячи из стран СНГ, половина — это жители Таджикистана, Киргизии и Азербайджана.
АиФ Красноярск: последние новости
Красноярские спасатели вылетели на место пожара в Кемерово Красноярцы сообщили, что с Коммунального моста спрыгнул человек В Красноярском крае из-за снегопада задержали 10 междугородних рейсов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончался Олег Анофриев77
Тулеев обратился к жителям Кузбасса322
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово140
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»47
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1091
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
02:40
Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
В мире Азия
01:10
«Буран» решили воскресить
Технологии Наука и техника
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение