Жители Красноярского края чаще уезжают жить в Москву, Хакасию и Краснодар 

В 2017 году из Красноярского края уехали 124 тысячи человек, а прибыло в регион почти на тысячу больше, сообщает Красноярскстат.
В другие районы России уехали почти 43 тысячи жителей края. Из них большинство переехали жить в Хакасию — свыше шести тысяч, москвичами стали 4,4 тысячи человек, в Иркутск уехали — 3,1 тысяча, в Краснодар — три тысячи, в Санкт-Петербург — 2,5 тысячи. К нас же чаще всего едут также из Хакасии — 5,7 тысяч, Иркутска -,4,4 тысячи и Москвы и Московской области — 2,2 тысячи, а также 5,4 тысячи из стран СНГ, половина — это жители Таджикистана, Киргизии и Азербайджана.