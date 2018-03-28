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В Кузбассе реки раньше времени начали освобождаться ото льда
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Кузбассе реки раньше времени начали освобождаться ото льда 

Газета Кемерова 8 часов назад
Во вторник, 27 марта, вскрылась река Мундыбаш в Таштагольском районе. Это произошло на несколько дней раньше срока. — Как ожидается, 28–29 марта в районе поселка Кузедеево от ледового панцыря освободится сама Кондома — приток Томи, главной водной артерии области. Возможно образование ледовых заторов, — сообщили в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области. В учреждении добавили, что в регионе круглые сутки дежурят энергетики, коммунальщики и муниципалитеты. Специалисты готовы к развитию паводковой ситуации. В то же время местные жители сообщают, что поднялся уровень воды в реке Искитимке в Кемерове. Также поднялась вода в реке Аба в Новокузнецке. Фото: архив A42.RU
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