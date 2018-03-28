В МЧС дали предварительный прогноз по паводку в Алтайском крае

Зоны подтоплений в Алтайском крае увеличиваются, а прогнозы синоптиков неутешительные, об этом сообщили на заседании комиссии по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Как рассказал начальник ГУ МЧС России по краю Игорь Лисин, в крае складывается нестабильная паводковая обстановка, «одни территории освобождаются от воды, другие попадают в зону подтопления». Прогноз остается неблагоприятный, поскольку синоптики передают до конца марта обильные осадки в виде дождя.

Специалисты отмечают, что обстановка сложная, и стабилизации можно ожидать только через 7-10 дней.

В ходе заседания главам муниципалитетов дали рекомендации относительно того, как действовать при ЧС. В частности, необходимо обеспечить пострадавшее из-за паводка население медикаментами, продуктами питания, питьевой водой, а также связью.

«…Призываем местные власти заранее принимать превентивные меры, использовать прогнозную информацию, плотнее работать со старостами населенных пунктов, которые знают ситуацию на местах, и своевременно информировать наши оперативные службы, чтобы мы обеспечили необходимую помощь в каждом конкретном случае», — отметил начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергея Диденко

Напомним, по данным на 22:00 27 марта в зоне подтопления находятся 1224 жилых домов и 3554 приусадебных участков в 12 районах края.