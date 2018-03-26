Власти Алтайского края сообщили о сложной ситуации с паводками

"К сожалению, из всех вариантов паводковой ситуации, которые прогнозировались, развитие событий идет по наиболее сложному сценарию: резкое повышение температур сопровождается большим количеством осадков в виде дождя и мокрого снега. В этой связи в предгорных районах края — Петропавловском, Солонешенском, Краснощековском, Целинном, Третьяковском, Угловском, Локтевском, Змеиногорском и ряде других территорий — отмечается подтопление приусадебных участков в ряде населенных пунктов, а также жилых домов", — подчеркнул Карлин.

По его словам, режим ЧС введен на территории Краснощековского района, где в трех населенных пунктах осуществляются меры по эвакуации населения ввиду подтопления жилых домов и некоторых социальных объектов.

Начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин сообщил, что в результате высоких температур, вызвавших интенсивное снеготаяние, наиболее сложная ситуация сложилась в Краснощековском, Чарышском, Третьяковском районах. В настоящий момент подтоплено 664 приусадебных участка, 223 жилых дома с населением 838 человек.

Прогноз развития обстановки — неблагоприятный, текущая ситуация способствует продолжению повышения воды в реках, есть угроза подтопления.