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Власти Алтайского края сообщили о сложной ситуации с паводками
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Власти Алтайского края сообщили о сложной ситуации с паводками 

РИА Новости 26 марта 2018
Фото: АиФ - Алтай
БАРНАУЛ, 26 мар — РИА Новости. Паводковая ситуация в Алтайском крае развивается по наиболее сложному из прогнозируемых варианту, в регионе уже эвакуировано 468 человек, сообщил в понедельник во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций губернатор Александр Карлин.
"К сожалению, из всех вариантов паводковой ситуации, которые прогнозировались, развитие событий идет по наиболее сложному сценарию: резкое повышение температур сопровождается большим количеством осадков в виде дождя и мокрого снега. В этой связи в предгорных районах края — Петропавловском, Солонешенском, Краснощековском, Целинном, Третьяковском, Угловском, Локтевском, Змеиногорском и ряде других территорий — отмечается подтопление приусадебных участков в ряде населенных пунктов, а также жилых домов", — подчеркнул Карлин.
По его словам, режим ЧС введен на территории Краснощековского района, где в трех населенных пунктах осуществляются меры по эвакуации населения ввиду подтопления жилых домов и некоторых социальных объектов.
Начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин сообщил, что в результате высоких температур, вызвавших интенсивное снеготаяние, наиболее сложная ситуация сложилась в Краснощековском, Чарышском, Третьяковском районах. В настоящий момент подтоплено 664 приусадебных участка, 223 жилых дома с населением 838 человек.
Прогноз развития обстановки — неблагоприятный, текущая ситуация способствует продолжению повышения воды в реках, есть угроза подтопления.
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