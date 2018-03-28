На Алтае планируют провести взрывные работы на реке для пропуска паводковых вод

БАРНАУЛ , 28 марта. / ТАСС /. Взрывные работы планируется провести на реке Чарыш в Алтайском крае для пропуска паводковых вод в Шипуновском районе. Из-за резкого поднятия уровня воды там подтоплены 17 домов и около 200 участков, сообщили в среду ТАСС в главке МЧС по региону

"Туда будет направлен вертолет для обследования с воздуха. Предполагается, что на Чарыше проведут взрывные работы. Сейчас подтоплены 17 домов и около 200 участков, но ситуация постоянно меняется, идет снеготаяние, вода проходит через населенные пункты", — сказали в МЧС.

Как сообщалось ранее, в Алтайском крае введен режим ЧС в связи с ухудшением паводковой обстановки. Во вторник был проведено 18 взрывов для пропуска паводковых вод в Краснощековском районе.

По последним данным, в 12 муниципальных образованиях в 69 населенных пунктах региона подтоплены 1,124 тыс. жилых дома, 3,554 тыс. приусадебных участка. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 323 человека. Общее количество эвакуированных — 1,581 тыс. человек.

По данным ГУ МЧС по региону, подтоплены населенные пункты в Чарышском, Краснощёковском, Шипуновском, Солонешенском, Петропавловском, Смоленском, Советском, Третьяковском, Курьинском, Быстроистокском, Целинном, Усть— Калманском районах. Там усилены группировки спасателей, работа которых направлена на оказание максимальной помощи населению. Задействовано 1,5 тыс. человек, 440 единиц техники, в том числе от МЧС России — 750 человек, 149 единиц техники. В подтопленных районах помогают эвакуировать домашний скот — на сегодня вывезено более трех тысяч животных.