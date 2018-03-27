МЧС ожидает стабилизацию паводковой ситуации на Алтае в течение десяти дней

По данным ведомства, на 27 марта подтопление жилья зарегистрировано в 55 сельских населенных пунктах, вода зашла на 2431 приусадебный участок и 1146 домовладений. Эвакуированы 1029 человек. Работают пункты временного размещения, но люди, отселенные из опасной зоны, в основном останавливаются у родственников и знакомых. Есть ограничения движения на дорогах регионального значения. На федеральных автотрассах перерывов в движении не зарегистрировано. По данным барнаульского автовокзала, отмененных рейсов нет.

В краевом главке МЧС сообщили, что ситуация нестабильна — пока одни территории освобождаются от воды, другие попадают в зону подтопления. Наиболее сложная обстановка сложилась в Краснощековском районе, где практически полностью эвакуированы два небольших населенных пункта — Усть-Козлуха и Маралиха. Специалисты опасаются, что из-за обилия воды возможен перелив через дамбу Новошипуновского водохранилища.

"Стабилизация гидрологической обстановки в Алтайском крае ожидается не ранее начала апреля… Обстановка сложная, зона подтопления увеличивается. Стабилизации, по прогнозам специалистов, можно ожидать не ранее чем через 7-10 дней", — говорится в сообщении.

В подтопленных населенных пунктах круглосуточно дежурят аварийно-спасательные бригады. В борьбе с талыми водами задействовано почти 1,5 тысячи человек и 440 единиц техники.