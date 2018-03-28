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В Алтайском крае ввели режим ЧС из-за паводка
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В Алтайском крае ввели режим ЧС из-за паводка 

ТАСС 1 час назад
Фото: Алтайская правда
БАРНАУЛ, 28 марта. /ТАСС/. Режим ЧС введен на территории Алтайского края из-за подтопления территории региона паводковыми водами. Об этом сообщает в среду пресс-служба администрации региона.
"В регионе установлен режим ЧС в связи с ухудшением паводковой обстановки. С 27 марта установлен режим ЧС для органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на всей территории Алтайского края", — говорится в сообщении ведомства.
Органам исполнительной власти края, главам муниципальных образований поручено обеспечить постоянный мониторинг гидрологической обстановки, продолжить мероприятия по снижению последствий ЧС, вызванной паводком, принять меры по обеспечению безопасности людей в период прохождения паводка, а также провести другие мероприятия, направленные на защиту жизни и здоровья граждан.
По последним данным, в 12 муниципальных образованиях в 69 населенных пунктах подтоплены 1,124 тыс. жилых дома, 3,554 тыс. приусадебных участка. В пунктах временного размещения находятся 323 человека, их стало на 200 больше. Общее количество эвакуированных — 1,581 тыс. человек.
По данным ГУ МЧС по региону, подтоплены населенные пункты в Чарышском, Краснощёковском, Шипуновском, Солонешенском, Петропавловском, Смоленском, Советском, Третьяковском, Курьинском, Быстроистокском, Целинном, Усть-Калманском районах. Там усилены группировки спасателей, работа которых направлена на оказание максимальной помощи населению. Задействовано 1,5 тыс. человек, 440 единиц техники, в том числе от МЧС России — 750 человек, 149 единиц техники. В подтопленных районах помогают эвакуировать домашний скот — на сегодня вывезено более трех тысяч животных.
Как сообщалось ранее, прогноз пока остается неблагоприятным из-за осадков, которые сохранятся практически до конца марта. Ситуация стабилизируется ко 2 апреля. С 27 по 29 марта ожидается вскрытие рек Чарыш и Алей в районе города Рубцовска с подъемом уровней воды до опасных отметок — от 530 до 550 см. Вскроется река Ануй в районе села Солонешное — там опасная отметка 300 см, в районе городе Алейска вода может подняться до 760 см, что также может привести к подтоплениям.
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