Долго добираться до работы опасно для психики

Слишком долгие поездки от дома до работы негативно сказываются на психике. К такому выводу пришли исследователи в области медицинского страхования, изучив данные более 13 млн человек, пишет DPA

Страх и ненависть

На собеседованиях

Работники, вынужденные преодолевать по пути к месту службы более 500 км, на 15% чаще не выходят на работу из-за психических заболеваний, чем проезжающие менее 10 км, установили исследователи. Они отмечают, что даже ежедневные поездки до работы длиной в 50 км несут определенный риск. В 2017 году сотрудники, вынужденные преодолевать такое расстояние, не выходили на работу из-за психических заболеваний в среднем 3,2 дня. Среди тех, кто проезжал более 500 км, это число составляет 3,4. Тем, чья работа в 10 км от дома, нездоровилось меньше — 2,9 дня в год.

Ранее ученые установили, что развитию психических заболеваний способствует курение. Выяснилось, что риску психоза в большей степени подвержены те, кто выкуривают как минимум 10 сигарет в день, а также те, кто начала курить в детстве.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM