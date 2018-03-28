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Долгие поездки до работы провоцируют развитие психических заболеваний
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Долгие поездки до работы провоцируют развитие психических заболеваний 

BFM.RU 18 минут назад
Слишком долгие поездки от дома до работы негативно сказываются на психическом здоровье человека, что приводит к депрессивным расстройствам, страхам и беспокойству.
К такому выводу, как передает ТАСС, пришли исследователи из Научного института при компании АОК, занимающейся медицинским страхованием, на основании данных более чем 13 млн человек.
Работники, вынужденные преодолевать более 500 км, чтобы добраться до рабочего места, на 15% чаще не выходят на работу из-за психических заболеваний, чем сотрудники, проезжающие менее 10 км. Расстояние в полтысячи километров обычно преодолевают люди, которые в будние дни живут в городе, где работают, а выходные проводят дома с семьей.
Эксперты отмечают, что даже ежедневные поездки до работы длиной в 50 км уже несут определенный риск. В 2017 году сотрудники, вынужденные преодолевать такое расстояние, не выходили на работу из-за психических заболеваний в среднем 3,2 дня. Среди тех, кто проезжал более 500 км, это число составляет 3,4. Тем, чья работа находится на удалении 10 км от дома, нездоровилось 2,9 дня в течение года.
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