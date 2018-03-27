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Названо число погибших при пожаре в Кемерово детей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Названо число погибших при пожаре в Кемерово детей 

Деловая газета «Взгляд» 27 марта 2018
Фото: Петербургский дневник
При пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погиб 41 ребенок, сообщили в экстренных службах региона.
«В списке погибших фамилии 41 ребенка», — передает сообщение РИА «Новости».
Напомним, крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека.
Во вторник горожане устроили митинг в центре Кемерово с требованием назвать «настоящее» число погибших. В отмет на это мэр города Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в морги, чтобы они смогли убедиться в количестве доставленных туда тел погибших.
Инициативная группа уже вернулась на митинг и отчиталась о поездке.
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