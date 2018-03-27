Названо число погибших при пожаре в Кемерово детей

При пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погиб 41 ребенок, сообщили в экстренных службах региона.

«В списке погибших фамилии 41 ребенка», — передает сообщение РИА «Новости»

Напомним, крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека.

Во вторник горожане устроили митинг в центре Кемерово с требованием назвать «настоящее» число погибших. В отмет на это мэр города Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в морги, чтобы они смогли убедиться в количестве доставленных туда тел погибших.

Инициативная группа уже вернулась на митинг и отчиталась о поездке.