Глава МЧС созвал экстренное заседание рабочей группы из-за пожара в Кемерове

Глава МЧС России Владимир Пучков проводит экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове . Об этом заявили в пресс-служб ведомства. «В Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС идёт заседание рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будет доложено о складывающейся ситуации и принимаемых мерах», — приводит ТАСС сообщение.

25 марта на четвёртом этаже торгового центра Кемерове произошёл пожар. По последним данным, погибли трое детей и одна женщина, ещё 26 человек пострадали.