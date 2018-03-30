На Курилах вулкан выбросил столб пепла почти на три километра

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 30 мар — РИА Новости . Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла на 2,7 километра, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН

"На вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту до 2,7 км. Облако смещается к северу и северо-востоку от вулкана. Его деятельность может повлиять на низколетящие самолеты", — говорится в сообщении.